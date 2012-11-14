Український фондовий ринок у середу закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 14 листопада, підвищився на 0,32% - до 833,19 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 50,5 млн грн, з них на фондовому ринку - 24 млн грн, на строковому ринку - 26,4 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, що найбільш активно торгуються, стали цінні папери "Мотор Січі" (+0,64%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,08% - до 312,60 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 264,5 млн грн.