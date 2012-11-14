Комітет ВР рекомендує заборонити концесію аеропорту «Бориспіль»

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони приватизації і передачі в концесію (оренду) Державного міжнародного аеропорту "Бориспіль"), який визначає, що аеропорт "Бориспіль" не відноситься до об'єктів, які можуть передаватися в концесію.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний законопроект № 11126 пропонує виключити аеропорт з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але які можуть бути корпоратизовані, а також включити аеропорт до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2012 року Міністерство інфраструктури повідомило про ухвалення Кабміном постанови уряду, за якою аеропорт «Бориспіль» внесли до переліку об'єктів права держвласності, які можуть передаватися в концесію.

За інформацією Мінінфраструктури, концесія міжнародного аеропорту «Бориспіль» дозволила б перетворити аеропорт на міжнародний хаб (аеропорт, який використовується авіакомпанією або альянсом авіакомпаній як пункт пересадки пасажирів і має високий відсоток стикувальних рейсів - УНІАН).