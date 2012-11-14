На Українській біржі відбулася класична боротьба продавців і покупців - експерт

На Українській біржі в середу, 14 листопада, спостерігалася класична боротьба продавців і покупців, перемогу в якій з невеликою перевагою здобули останні.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН економіст відділу інвестиційного консалтингу компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

За її словами, «очевидно не в фаворі у гравців сьогодні були папери енергетичного сектору». Так, акції «Центренерго» за підсумками торгів впали на 1,64%, "Донбасенерго" - на 0,89%. У плюсі ​​вдалося завершити день паперів «Райффайзен Банку Аваль» (+4,71%), "Мотор Січі" (+1,01%) і Єнакіївського метзаводу (+0,60%).

Як вважає Я.Лаврик, «на зарубіжних ринках у середу переважаючим був негатив, однак продажі були дуже обережними. Світові фондові ринки зараз локально перекуплені і вимагають невеликої корекції вниз. А втім, незважаючи на достаток негативних факторів, яскраво виражених продажів ми не бачимо».

Експерт наголосила, що в центрі уваги гравців у середу був цілий блок макростатистики, яка більшою мірою мала негативний відтінок. Так, промислове виробництво в єврозоні впало у вересні на 2,5%, тоді як прогнозувалося зниження на 2,0%.

Я.Лаврик додала, що роздрібні продажі в США в жовтні впали на 0,3%, тоді як очікувалося зниження на 0,2%. Минулого місяця в штатах пройшов ураган «Сенді», наслідки якого дещо негативно вплинули на показник. До того ж деякі економісти, підраховуючи збитки від стихійного лиха, передрікали суттєвіше падіння роздрібних продажів у США в жовтні. Вищим за прогнози виявилось зростання оптових запасів у штатах, проте це не означає затоварення економіки, оскільки зростання продажів зі складів у вересні було максимальним з березня 2011 року.

На думку експерта, «крім статистичних даних як ідею для спекуляції трейдери використовували сильний корпоративний звіт найбільшого в світі виробника мережевого устаткування Cisco і розмови про можливий перегляд керівників ФРС монетарної політики. Зокрема, пропонується встановити чіткі макроекономічні орієнтири для зміни ключової процентної ставки. З одного боку, це зробить політику Федрезерву більш передбачуваною для інвесторів. З іншого боку, дасть додатковий привід для маніпулювання статистичними даними».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 14 листопада, підвищився на 0,32% - до 833,19 пункта. Загальний обсяг торгів становив 50,5 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,08% - до 312,60 пункта. Загальний обсяг торгів становив 264,5 млн грн.

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