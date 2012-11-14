Акції «Агроліги» подорожчали в середу на 22%

Варшава. Папери агропромислової компанії «Агроліга», які оголосили в середу, 14 листопада, фінансові результати за перші три квартали поточного року на альтернативному майданчику Варшавського фондового ринку NewConnect, завершили торги на рівні 65 злотих за штуку, що на 22,64% вище вчорашнього закриття.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, торгівля паперами української компанії в середу проходила в межах від 52 до 70 злотих за штуку.

Оборот паперами становив 17,6 тис. дол.

З моменту дебюту в лютому 2011 року папери компанії найбільше коштували в перші дні після розміщення - близько 120 злотих - а мінімального значення досягли на половині поточного року на рівні трохи вище 40 злотих.

Як повідомляв УНІАН, «Агроліга» за перші дев'ять місяців 2012 року збільшила чистий прибуток у 2,35 рази - до 3,3 млн євро при зростанні виручки в 2,5 рази - до 13,4 млн євро.

Довідка УНІАН. По 41,66% акцій компанії, яка працює на українському ринку з 1992 року, належать її засновникам Олександру Бердникову та Ірині Поплавській, решта - free float.

Минулого року «Агроліга» збільшила чистий прибуток на більш ніж 40% - до 1,7 млн ​​євро при зростанні виручки майже вдвічі - до близько 7 млн ​​євро.