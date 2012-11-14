Sadovaya Group в січні-вересні скоротила прибуток втричі

Sadovaya Group (SG), що займається видобутком вугілля на двох шахтах у Донбасі, за перші дев'ять місяців 2012 року скоротити чистий прибуток до 3,282 млн дол. з 9,895 млн дол. за аналогічний період минулого року, повідомила компанія в біржовому звіті.

У третьому кварталі поточного року SG знизила чистий прибуток у 4,4 рази до 467,7 тис. дол. з 2,1 млн дол. за аналогічний період минулого року.

Виручка компанії знизилася за дев'ять місяців на 42% до 36,6 млн дол., у третьому кварталі в річному вираженні падіння становило 53% - до 9 млн дол.

Мажоритарний акціонер і генеральний директор SG Олександр Толстоухов назвав причиною погіршення фінансових результатів компанії велику пропозиція вугілля і слабкий попит на нього на місцевому ринку і низькі світові ціни.

"Металургія та інші промислові споживачі енергії страждають від глобального економічного уповільнення, для багатьох з них головні виклики ще попереду", - зазначив у зверненні до інвесторів О.Толстоухов.

Він зазначив, що компанія прогнозує складні умови роботи на ринку до кінця поточного року, нагадавши, що в рамках підготовки до них SG тимчасово припинила видобуток на одній зі своїх шахт, а на іншій обмежила видобуток.

Згідно зі звітом, активи компанії наприкінці вересня поточного року становили 126,5 млн дол. у порівнянні з 102,5 млн дол. на початку року і 97 млн ​​наприкінці третього кварталу минулого року.

Заборгованість SG наприкінці третього кварталу збільшилася більш ніж вдвічі до 41,7 млн ​​дол. з 18,7 млн ​​дол. наприкінці вересня минулого року.

За цей період компанія збільшила довгостроковий борг до 36,8 млн дол. з 0,7 млн ​​дол. на тлі скорочення короткострокової заборгованості в 3,7 рази до 4,9 млн дол.

"Це фантастичні результати, якщо подивитися на управління робочим капіталом і витратами. Я особисто був переконаний в тому, що за таких низьких продажах і високих витратах компанія завершить третій квартал зі збитком ... натомість, економія була такою великою, що дозволила продемонструвати прибуток ", - сказав УНІАН аналітик Dom Maklerski ВZWBK Павло Пахульскій.

Він сказав, що польські аналітики не готують консенсус-прогнозу для Sadovaya Group, зазначивши, що про подальші перспективи компанії можна буде говорити після того, як вона відновить видобуток, практично припинений минулого місяця.

Аналітик також пояснив, понад 40% падіння вартості акцій Sadovaya Group (на тлі меншого падіння вартості цінних паперів іншого українського вуглевидобувача на Варшавській біржі - Сoal Еnergy) припиненням видобутку вугілля.

"Одна шахта де-факто перестала працювати, інша на етапі планового ремонту. Завод зі збагачення вугілля наразі не почав працювати. Різниця між компанією, яка видобуває 2 млн тонн на рік і тією, яка наразі нічого не видобуває, повинна бути значна", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у першій половині поточного року в порівнянні з січнем-червнем минулого року компанія скоротила чистий прибуток майже втричі до 2,8 млн доларів на тлі 37% падіння виручки до 27,4 млн доларів.

У жовтні компанія оголосила про тимчасове припинення видобутку на одній із шахт через слабкий попит, що обрушило вартість її паперів на Варшавській біржі на більш ніж 40% до нового історичного мінімуму.

За перші десять місяців поточного року Sadovaya Group скоротила продажі вугілля на 40% до 521 тис. тонн при майже 15% зростанні видобутку до 373 тис. тонн.

Довідка УНІАН. У минулому році Sadovaya Group,, що дебютувала на Варшавській фондовій біржі наприкінці 2010 року, збільшила чистий прибуток на третину до 10,3 млн доларів на тлі зростання виручки майже на 40% до 90,1 млн доларів.

Продаж вугілля збільшився на 15% до 1,264 млн тонн при зростанні видобутку на 70% до 475 тис. тонн.

За останніми даними, 75% акцій компанії належать Connektico Ventures Ltd, власниками якої є засновник SG Олександр Толстоухов (51%) і Сергій Стецуріна (49%). Решта акцій - free float.