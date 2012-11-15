На фондовому ринку США вчора стався черговий обвал. Так прокоментували УНІАН результати вчорашніх торгів на американському ринку в інвестиційній компанії Eavex Capital.

Як зазначили в компанії, зниження індексу S&P500 за підсумками вчорашніх торгів становить 1,4%. Однією з причин негативу став виступ президента США Барака Обами, в якому він знову повторив, що готовий шукати компроміс з республіканцями, але податкові пільги для найбагатших громадян будуть скасовані. На думку аналітиків, така позиція президента США здається не дуже перспективним початком для переговорів між основними політичними силами. Слідом за американськими індексами знижуються сьогодні і фондові індикатори Європи. Втрати на початку дня становлять приблизно 0,5%.

Нагадаємо, за підсумками вчорашніх торгів у США індекс Dow Jones знизився на 1,45%, індекс Nasdaq - на 1,29%.