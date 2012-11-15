Скасування Росією зимового часу знижує ліквідність її акцій - Bloomberg

Скасування зимового часу, ініційоване Дмитром Медведєвим майже рік тому, знижує ліквідність акцій, що обертаються на Московській біржі і підриває спроби Росії підсилити роль фінансового сектора в економіці країни, яка залежить від нафти, вважають аналітики Bloomberg.

Зокрема, трейдерам в Лондоні, який вважається фінансовим центром Європи, тепер доводиться працювати більше на 1:00. 28 жовтня Лондон перевів стрілки годинника на одну годину назад, і різниця в часі з Москвою збільшилася до чотирьох годин.

Згідно з даними Bloomberg, за першу годину торгів на біржі ММВБ, яка відкривається в 10.00 мск, обсяг укладених угод з 28 жовтня впав на 15%.

20 найбільших трейдерів, які зокрема торгують паперами «Газпрому» і «Лукойлу», починають здійснювати операції тільки після 11.00 мск.

Нагадаємо, Медведєв скасував перехід на зимовий час в лютому 2011 року, коли займав пост президента Росії. Він аргументував своє рішення тим, що через переведення годинників у людей міняється біоритм, а це призводить до захворювань і стресів. Крім того, Медведєв окремо пошкодував корів і інших тварин, «які не розуміють переведення годинників і не розуміють, чому доярки приходять до них в інший час».

Нинішній президент Володимир Путін вже не раз говорив, що не підтримує ініціативу свого попередника.

Відповідно до соцопитувань, все менше росіян підтримують скасування зимового часу. За даними ВЦВГД, за рік число росіян, що підтримують ідею Медведєва, скоротилася майже вдвічі - з 73% до 35%, передає «Газета.Ru».

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