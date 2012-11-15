Фондові індекси США втратили понад 1,2% на побоюваннях "бюджетного обриву" - експерти

Фондові індекси США в середу, 14 листопада, втратили понад 1,2% на побоюваннях щодо "бюджетного обриву".

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їх словами, в Європі 14 листопада індекси також продемонстрували зниження на 1%. Тут негативний настрій ринків визначили дані з промвиробництва єврозони, яке у вересні впало на 2,3% (у річному вираженні). Економіка єврозони продовжує послаблюватися в умовах бюджетної кризи і скорочення темпів глобального підйому. Місцеві компанії вже не здатні підтримувати продаж на колишніх рівнях, що змушує їх знижувати обсяги випуску продукції.

Зі свого боку, аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко вважає, що «ситуація розвивається дуже швидко, та й медіа занадто сильно концентрують увагу на темі «фіскального обриву». Зрештою ми не здивуємося, якщо ринок почне шукати підтримку вже в найближчому майбутньому, і ті, хто робить ставку на драматичний обвал, будуть розчаровані. Хоча, звичайно, кондиції, у яких знаходяться ринки ризикових активів, не такі гарні, щоб відкривати позиції проти загального напрямку ринків».

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 14 листопада, підвищився на 0,32% - до 833,19 пункта. Загальний обсяг торгів становив 50,5 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,08% - до 312,60 пункта. Загальний обсяг торгів становив 264,5 млн грн.

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