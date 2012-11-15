«Укрістгаз» перерахувала до держбюджету 339,9 млн. грн за Харківську ТЕЦ-5

Покупець 94,48% держпакета акцій Публічного акціонерного товариства «Харківська ТЕЦ-5» - компанія «Укрістгаз» перерахувала до державного бюджету всю суму в розмірі 339,9 млн. грн за придбаний пакет акцій товариства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Отже, зазначили у ФДМУ, надходження коштів до держбюджету від приватизації з початку року зросли до 6 млрд грн.

Нагадаємо, маловідома київська компанія «Укрістгаз» 7 листопада п.р. перемогла в конкурсі з продажу 94,48% держпакета акцій найбільшої в Україні теплоелектроцентралі - Харківської ТЕЦ-5, заплативши за пакет 339 млн. 900 тис. грн, що всього на 10,5 млн. грн більше за його початкову ціну (329,4 млн. грн - УНІАН).

Відповідно до фіксованих умов конкурсу, покупець, зокрема, має забезпечити впродовж трьох років від дати переходу права власності на пакет акцій коефіцієнт використання встановленої електричної потужності теплоелектроцентралі до 67%, коефіцієнт використання встановленої теплової потужності до 45%.

Довідка УНІАН. Харківська ТЕЦ-5 - одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей, забезпечує теплопостачання Харкова. ТЕЦ розміщується в Харківській області за 0,5 км від міської межі на малопродуктивних, болотистих землях.

Збитки ТЕЦ-5 за підсумками 9 місяців 2012 р. становлять 389,8 млн. грн, кредиторська заборгованість - 493,5 млн грн, дебіторська заборгованість - 81,7 млн грн.

ТОВ «Укрістгаз» (м. Київ) створено в 2011 р., засновником компанії є Фінансова інжинірингова компанія.