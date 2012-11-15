Кіпрська Fromer Holding Limited має намір придбати «Дубномолоко»

Кіпрська компанія Fromer Holding Limited заявила про намір придбати майже 99,92% (2681543 акцій) Публічного акціонерного товариства «Дубномолоко» (Рівненська обл.).

Про це йдеться в оголошенні Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Згідно з оголошенням, в цей час кіпрська компанія та афілійовані з нею особи не володіють акціями «Дубнемолоко».

Компанія Fromer Holding Limited зареєстрована 16 жовтня 2012.

Торговий дім «Західна молочна група» заснований у 2002 році і є одним з провідних українських виробників і дистриб'юторів твердих і плавлених сирів. Підприємства, які входять до "Дубномолоко", "Бродівський завод сухого знежиреного молока" і "Новоград-Волинський сиркомбінат" випускають продукцію під ТМ "КОМО" та "Звягель".

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