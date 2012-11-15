Мінфін виплатив 23,6 млн дол. доходу за єврооблігаціями 2007 року

Міністерство фінансів України здійснило виплату 23,625 млн дол. купонного доходу за облігаціями зовнішньої державної позики 2007 року. Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

У міністерстві нагадали, що в листопаді 2007 року Україна здійснила емісію облігацій зовнішньої державної позики на загальну суму 700 млн дол. США з погашенням у 2017 році. Запозичення здійснювались за ставкою 6,75% річних.