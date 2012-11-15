Індекс Української біржі в четвер зріс, ПФТС - знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 15 листопада, підвищився на 0,48% - до 837,15 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 39,2 млн грн, з них на фондовому ринку - 19,9 млн грн, на строковому ринку - 19,3 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, що найбільш активно торгуються, стали цінні папери Алчевського меткомбінату (+2,00%), Авдіївського коксохіму (+1,06), "Азовсталі" (+0,97%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,62% - до 312,26 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 226 млн грн, з них на облігації підприємств припало 214,9 млн грн, на ОВДП - 10,2 млн грн.