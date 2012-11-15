Мінфін залучив 532,784 млн грн від продажу ОВДП на позаплановому аукціоні 15 листопада

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 532,784 млн грн на позаплановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у четвер, 15 листопада.

Про це повідомляється на сайті відомства.

До продажу, крім стандартних 5 - і 7-річних ОВДП, Мінфін запропонував 3-річні індексовані держпапери.

Від продажу 5-річних паперів вдалося залучити 151,718 млн грн, 7-річних - 301,026 млн грн (ставка за цими ОВДП становила 14,3%) та індексних - 80,04 млн грн під 9,3%.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін залучив до держбюджету 402,668 млн грн від продажу ОВДП на повторному аукціоні 13 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада Мінфін залучив до держбюджету 3,904 млрд грн на повторному аукціоні з продажу ОВДП, після того як на проведеному раніше того ж дня аукціоні не подали жодної заявки на купівлю держпаперів.

У листопаді Мінфін провів уже два з трьох запланованих аукціонів з продажу ОВДП. Ще один аукціон повинен відбутися 20 листопада ц.р.

Довідка УНІАН. Станом на 13 листопада, обсяг ОВДП, які перебували на обігу, за сумою основного боргу становив 190,783 млрд грн, до того ж у власності НБУ були держпапери на суму 99,415 млрд грн, у власності банків - 75,337 млрд грн, нерезидентів - 6,097 млрд грн.