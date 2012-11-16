Перший енергоблок Хмельницької АЕС відключили від мережі для планового ремонту

У п'ятницю, 16 листопада, перший енергоблок Хмельницької атомної електростанції відключили від енергомережі для проведення планового капітального ремонту.

Як передає прес-служба НАЕК «Енергоатом», енергоблок відключили о 1:00 і 47 хвилині.

Згідно з повідомленням, на цей момент у роботі перебувають 13 з 15 енергоблоків атомних станцій України.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для Запорізької АЕС - 4970 МВт; для Рівненської АЕС - 2 715 МВт; для Південно-Української АЕС - 2 865 МВт; для Хмельницької АЕС - 1 010 МВт.

За минулу добу атомними станціями вироблено 287,320 млн кВт/год електроенергії.

Як раніше повідомляв УНІАН, 27 жовтня, о 17 год. 10 хв. після місяця відновлювальних робіт енергоблок № 2 Хмельницької АЕС підключено до енергомережі.

Довідка УНІАН. 6 вересня 2012 Верховна Рада України ухвалила загалом Закон України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької атомної електростанції».

Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75%, № 4 - 28%. Під час спорудження будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС освоєно 17% загальної проектної вартості.

Хмельницька АЕС (ХАЕС) - розміщується у місті Нетішин Хмельницької області, біля річки Горинь. Основне призначення станції - покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Хмельницька АЕС є відокремленим підрозділом НАЕК «Енергоатом».

У цей момент на станції перебуває в експлуатації 2 енергоблоки загальною потужністю 2 ГВт.