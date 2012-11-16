Українські акції стабілізувалися після сильної волатильності - експерти

Українські акції на цей час стабілізувалися після сильної волатильності.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Вони відзначають, що індекс UX у четвер, 15 листопада, зріс. Після падіння в жовтні на 32% і подальшого незначного відскоку індекс Української біржі стабілізувався в діапазоні 800-850 пунктів.

На думку аналітиків, «істотніше падіння світових індексів після виборів у США вже не робить такого очевидного впливу на українські акції. Тепер важливішу роль повинні відіграти такі внутрішні події, як формування більшості в Раді, хід переговорів з МВФ про відновлення кредитування і курс гривні».

За словами аналітиків, фондові індекси США і Європи в четвер закрилися зниженням. До побоювань настання "бюджетного обриву" додалося загострення напруженості на Близькому Сході. Згідно з попередніми даними, економіка єврозони сповзла в рецесію: зафіксовано зниження ВВП два квартали поспіль.

Аналітики також відзначають, що в Китаї завершився 18-й з'їзд Комуністичної партії, на якому були обрані новий президент і прем'єр. Перехід влади завершиться в березні. Очікується, що з новим керівництвом довгострокові темпи зростання ВВП можуть знизитися (з 10% до 7%), проте ВВП матиме якіснішу спрямованість - зростання внутрішнього споживання та зниження частки експорту в економіці.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 15 листопада, підвищився на 0,48% - до 837,15 пункта. Загальний обсяг торгів становив 39,2 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,62% - до 312,26 пункта. Загальний обсяг торгів становив 226 млн грн.