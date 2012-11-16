Український ринок акцій знижується слідом за світовими біржами

Український ринок акцій на торгах 16 листопада ц.р. знижується слідом за світовими ринками.

Як повідомляє сайт Української біржі, індекс українських акцій UX за станом на 12:01 знизився на 1,79% - до 822,17 пункта. Загальний обсяг угод становив 8,8 млн грн, з них на фондовий ринок припало всього 1,7 млн ​​грн. Серед лідерів зниження - акції «Укрсоцбанку» (-5,16%).

Зниження в п'ятницю також спостерігається і на європейських ринках акцій. Так, британський індекс FTSE 100 знизився на 0,62% - до 5642,56 пункта, німецький DAX знизився на 0,81% - до 6986,46 пункта, французький CAC-40 знизився на 0,56% - до 3363,38 пункта.