Індекс Української біржі підвищився на 1,17%, індекс ПФТС - на 0,18%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 16 листопада, підвищився на 1,17% - до 846,92 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 51 млн грн, з них на фондовому ринку - 30,5 млн грн, на строковому ринку - 20,6 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери Авдіївського коксохіму (+5,05%), "Донбасенерго" (+4,42%), Алчевського меткомбінату (+4,36%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,18% - до 312,81 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 131,3 млн грн.