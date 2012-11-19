Український і європейські ринки акцій почали тиждень зі зростання.

Як повідомляє сайт Української біржі, індекс UX станом на 10:42 виріс на 2,82% - до 870,82 пункта. Серед акцій, які активно торгуються, лідерами зростання стали цінні папери Авдіївського коксохіму (+5,05%), Алчевського меткомбінату (+5,01%), "Донбасенерго" (+4,25%).

Ринки акцій Європи в понеділок відкрилися зростанням слідом за американськими і азіатськими ринками, через оптимістичні очікування вирішення в США проблеми "бюджетного обриву" - одночасного підвищення податків і скорочення витрат. До 10:05 за київським часом пан'європейський індекс "блакитних фішок" FTSEurofirst 300 зріс на 0,82%. Британський індекс FTSE 100 піднявся на 0,92%, німецький DAX підвищився на 1,00%, французький CAC-40 знизився на 1,00%.