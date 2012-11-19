WIG-Ukraine за минулий тиждень втратив 3,5%

Варшава. Індикатор вартості паперів українських емітентів на Варшавській фондовій біржі WIG-Ukraine втратив за минулий тиждень ще 3,5%, закрившись близько 55 пунктів вище історичного мінімуму, досягнутого в травні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, український індекс закінчив торги на рівні 644,5 пунктів - востаннє близько цих рівнів WIG-Ukraine котирувався в червні поточного року.

Акції українських компаній минулого тижня дешевшали на тлі зростання основних польських індексів: "блакитні фішки" додали 1,9% на тлі 1,3% індикатора всього ринку WIG.

Об'єднуючий папери польських компаній WIG-Poland додав 1,4%, а індекс компаній Центральної та Східної Європи, які також входять до української компанії, WIG-CEE піднявся на 0,33%.

Серед одинадцяти українських компаній, що котируються на головному майданчику Варшавського фондового ринку, зниженням останні п'ять торговельних сесій закінчили вісім з них.

Лідером падіння стали акції добувача вугілля Sadovaya Group, які досягли нового історичного мінімуму своєї ціни на рівні 1,95 злотих за штуку (1 USD = 3,2 PLN). За останній тиждень папери цієї компанії подешевшали на майже 20%, збільшивши мінус з моменту дебюту до понад 80%.

Найбільше минулого тижня інвестори також переоцінили вартість акцій виробника яєць і яєчних продуктів компанії Ovostar Union (-18,8%) і KSG-Agro (-11,8%).

Папери інших українських емітентів, крім Kernel (+1,33%), IMC (+1,65%), KDM Shipping (+0,37%), які подорожчали минулого тижня, подешевшали в межах близько 5-8%.

Історичного мінімуму своєї ціни минулого тижня досягла ще одна вуглевидобувна компанія з України - Сoal Energy - на рівні 11 злотих за акцію (-40% з дебюту) і сільськогосподарська KSG-Agro - 10,2 злотих за папір (мінус понад 50% з моменту дебюту).

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine закінчив минулий тиждень понад 3% мінусом після близько 2,6% зниження на попередньому тижні.

Довідка УНІАН. До створеного Варшавською фондовою біржею на початку травня 2011 року індекса українських компаній входять 11 фірм з України, акції яких котируються на головному майданчику польського фондового ринку. Індекс, який стартував з тисячі пунктів, досяг свого мінімального значення в травні поточного року на рівні близько 590 пунктів.

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