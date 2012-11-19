Обсяг торгів на «Українській біржі» за минулий тиждень зріс до 402,4 млн грн

Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" за тиждень з 12 по 16 листопада зріс на 15,38% і склав 402,4 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на терміновому ринку "Української біржі" за тиждень склав 215,5 млн грн, обсяг торгів цінними паперами за тиждень збільшився на 56,52% - до 186,8 млн грн.

Станом на 15 листопада 2012 р., для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на "Українській біржі", у депозитарії попередньо зарезервовані грошові кошти на суму 50,4 млн грн та цінні папери на суму 591,6 млн грн.

За підсумками торгів за тиждень з 12 по 16 листопада 2012 Індекс українських акцій, що розраховується "Українською біржею", підвищився на 3,35% - до 846,92 пункту.

Лідерами негативного впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції ПАТ "Авдіївський коксохімічний завод", вплив яких склав 9,07 індексних пункти, ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" (+7,89) і ПАТ "Донбасенерго" (4,92).

Лідерами обігу за тиждень стали акції "Мотор Січі", обсяг торгів за якими склав 8 млн грн, на другому місці папери "Центренерго" - 6,5 млн грн.., далі йде "Єнакіївський металургійний завод" - 3,4 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обігу склала 22,57%, 18,21% і 9,56% відповідно.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Український і європейські ринки акцій почали тиждень зі зростання