Настрої інвесторів визначатиме ситуація у Греції та саміт лідерів ЄС - експерти

Цього тижня настрої інвесторів на світових ринках визначатиме ситуація у Греції та саміт лідерів ЄС.

Про це йдеться в аналітичному звіті Sberbank Investment Research, який має УНІАН.

Як наголошується в звіті, цього вівторка міністри фінансів країн ЄС зустрінуться з представниками МВФ, щоб ухвалити рішення про необхідність надання Греції чергового траншу фінансової підтримки в обсязі 31,5 млрд. євро. Найімовірніше, на думку аналітиків, рішення буде позитивним, після того як ЄС дозволили Греції розмістити облігації на 5 млрд євро, щоб погасити боргові папери на 5 млрд євро, утримувачем яких був ЄЦБ. Крім того, "трійка" міжнародних кредиторів дозволила дати Греції ще два роки для скорочення дефіциту до рекомендованого рівня.

"МВФ займає жорсткішу позицію відносно Греції, проте європейські політики, судячи з усього, дуже бояться наслідків виходу Греції з єврозони і, що ще важливіше, соціальних та політичних наслідків наростаючих протестів", - наголошується в звіті Sberbank Investment.

Другою за значущістю подією на цьому тижні, на думку аналітиків, стане саміт лідерів ЄС, запланований на четвер. Як сказано у звіті, якщо питання з Грецією буде вирішено, основною темою саміту стане бюджет ЄС. "Позиції Німеччини і Великобританії сильно розходяться, і подальший розвиток подій також може сильно вплинути на настрій ринку", - наголошується в звіті. У США цей тиждень буде відносно спокійним: у четвер відзначається День подяки, і зазвичай активність на торгах у середу і п'ятницю низька.

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