Індекс Української біржі підвищився на 1,16%, індекс ПФТС - на 0,83%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 19 листопада, підвищився на 1,16% - до 856,74 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 35,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 21 млн грн, на строковому ринку - 14,8 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери Авдіївського коксохіму (+3,07%), Єнакіївського метзаводу (+2,18%), "Донбасенерго" (+2,17%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,83% - до 315,41 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 83,6 млн грн, при цьому на торги акціями припало 16 млн грн, ОВДП - 66,6 млн грн.