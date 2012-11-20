Ралі на світових біржах може вивести український ринок акцій із сонливості - експерт

Ралі на світових майданчиках може дозволити українському ринку акцій вийти із «сонливості».

Таку думку висловив аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

Тим не менше, підкреслив він, «тенденція щодо зниження обсягу торгів на строковому ринку до якихось 15 млн грн говорить про те, що наш ринок може пропустити основну частину руху. Водночас робити ставку на зниження ринку зараз не варто».

За словами аналітика, до ралі на світових біржах у понеділок, 19 листопада, примкнули практично всі класи активів на всіх континентах. Нових ідей, після п'ятничного позитиву через начебто конструктивний початок переговорів щодо запобігання «фіскальному обриву», не з'явилося. «Таким чином, поки що ми маємо справу в більшому ступені з відскоком після досить тривалого зниження апетиту до ризику», - вважає П.Ілляшенко.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 19 листопада, виріс на 1,16% - до 856,74 пункта. Загальний обсяг торгів 35,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 21 млн грн, на строковому ринку - 14,8 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери Авдіївського коксохіму (+3,07%), Єнакіївського метзаводу (+2,18%), "Донбасенерго" (+2,17%).