До переліку об'єктів під концесію внесено всі 18 державних портів

Кабінет Міністрів розширив перелік об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію, внісши до нього всі 18 морських торгових портів України.

Відповідну постанову №1055 Кабмін прийняв 15 жовтня, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Згідно з постановою, до переліку об’єктів, що передаються в концесію, внесено майно і цілісні майнові комплекси держпідприємств «Одеський морський торговий порт», «Миколаївський морський торговий порт», Іллічівський морський торговий порт, Морський торговий порт «Південний», Маріупольський морський торговий порт, Севастопольський морський торговий порт, Херсонський морський торговий порт, Керченський морський торговий порт, Феодосійський морський торговий порт, Ялтинський морський торговий порт, Бердянський морський торговий порт, Білгород-Дністровський морський торговий порт, Євпаторійський морський торговий порт, Ізмаїльський морський торговий порт, спеціалізований морський порт «Октябрьск», Ренійський морський торговий порт, Скадовський морський торговий порт і морський торговий порт «Усть-Дунайськ».

За інформацією Міністерства інфраструктури, в кожному порту може бути реалізовано по кілька концесійних проектів.

При цьому, згідно з нещодавно ухваленим Законом «Про морські порти України», портова акваторія, засоби навігаційного устаткування та інші об'єкти забезпечення навігаційно-гідрографії морських шляхів, системи управління рухом суден, інші стратегічні об'єкти портової інфраструктури не підлягають передачі в концесію.

Рішення про надання концесії ухвалюється Міністерством інфраструктури України лише за результатами проведення концесійного конкурсу.

До умов конкурсів мають входити зобов'язання з боку концесіонера, зокрема, щодо виконання зобов'язань, зазначених в постанові державних підприємств (зокрема за одержаними кредитами), які безпосередньо пов'язані з активами, що передаються в концесію, і порядок передачі концесіонеру таких зобов'язань.

За даними Мінінфраструктури, спрацьованість інфраструктури українських морських портів становить 60-90%, а портова галузь України вимагає залучення близько 25 млрд грн інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство інфраструктури пропонує створити Реєстр морських портів України і підготувало проект постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку ведення Реєстру морських портів України».

Реєстр вестиме облік всіх українських морських портів, збір і зберігання даних, необхідних для забезпечення безпеки мореплавства, охорони навколишнього середовища, а також для здійснення державного нагляду (контролю).

Адміністратором Реєстру визначено держпідприємство «Адміністрація морських портів України», утримувачем Реєстру — Мінінфраструктури.

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