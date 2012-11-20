Мінфін залучив до бюджету 74 млн дол і 506,7 млн грн від продажу ОВДП 20 листопада

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 74,099 млн. дол. і 506,685 млн. грн на плановому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 20 листопада. Про це повідомляється на сайті відомства.

Кошти в гривнях було залучено від продажу стандартних 5-річних ОВДП під 14,3% річних.

Суму в доларах США було залучено від продажу 2-річних паперів, номінованих у доларах США. На придбання цих паперів було подано 15 заявок, із яких 9 було задоволено. Максимально запропонована дохідність становила 9,3%, мінімально — 8%. У результаті встановлена дохідність цих урядових паперів становила 8,5% річних, середньозважена — 8,32%.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада Україна розмістила 10-річні єврооблігації на загальну суму 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних.

На попередньому позаплановому аукціоні з продажу внутрішнього боргу Мінфін залучив до держбюджету 532,784 млн. грн. Від продажу 5-річних паперів вдалося залучити 151,718 млн. грн, 7-річних – 301,026 млн. грн (ставка за цими ОВДП становила 14,3%) та індексних – 80,04 млн. грн під 9,3%.

Довідка УНІАН. Станом на 20 листопада, обсяг ОВДП, які перебували в обігу, за сумою основного боргу становив 191,72 млрд грн, при цьому у власності НБУ були держпапери на суму 101,241 млрд грн, у власності банків - 74,636 млрд грн, нерезидентів - 6,075 млрд грн.

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