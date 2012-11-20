Український фондовий ринок у вівторок закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 20 листопада, знизився на 0,88% - до 849,17 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 52,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 23,8 млн грн, на строковому ринку - 28,8 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери "Райффайзен Банку Аваль» (-3,62%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,61% - до 317,33 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 243,7 млн грн, при цьому на торги акціями припало 205 млн грн, ОВДП - 37,8 млн грн.