Рада ухвалила в першому читанні законопроект про оподаткування операцій з цінними паперами

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект (№11285) «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого вдосконалення адміністрування податків і зборів», що передбачає запровадження оподаткування операцій з цінними паперами. Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього рішення проголосував 231 народний депутат при необхідному мінімумі 226 голосів.

Згідно із законопроектом, облік загального фінансового результату з операцій торгівлі цінними паперами ведеться платником податків окремо від інших доходів і витрат. При цьому платник податку визначає фінансовий результат з операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від фінансового результату з операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі. Фінансовий результат від продажу (відчуження, погашення) цінних паперів визначається окремо за кожною операцією як різниця між доходами, одержаними (нарахованими) від такого відчуження, і ціною купівлі таких цінних паперів.

Цінні папери і деривативи, згідно із законопроектом, вважаються такими, що перебувають в обігу на фондовій біржі, якщо цінні папери допущені до обігу хоч би на одній фондовій біржі з переліку, визначеного Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку; якщо інформація про ціну цінних паперів і деривативів публікується в ЗМІ і може бути надана фондовою біржею будь-якій зацікавленій особі впродовж трьох років після здійснення операції з цими паперами; якщо щодо цінних паперів розраховується біржовий курс або ринкове котирування відповідно до умов, встановлених Нацкомісією х цінних паперів і фондового ринку.

Разом з тим, як сказано в законопроекті, якщо за результатами звітного періоду загальна сума збитків з операцій з цінними паперами в обігу на фондовій біржі перевищує загальну суму прибутку від таких операцій за кожним видом цінних паперів, то сума перевищення переноситься на наступні звітні періоди до повного погашення. Збитки від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовому ринку, також переносяться на майбутні періоди, але не більше ніж на три роки з моменту отримання збитків.

Якщо прибуток від операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, перевищує збитки, то сума перевищення вноситься до доходів за такими операціями і оподатковується за ставкою 10%. Аналогічний механізм застосовується до показника прибутку при операціях з цінними паперами, що не перебувають в обігу.

Згідно із законопроектом, доходи, одержані від операцій з цінними паперами, що перебувають в обігу, не можуть бути зменшені на суму витрат або збитків від операцій з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, і навпаки.

Як сказано в законопроекті, вищезгадані норми не застосовуються до платника податків – емітента цінних паперів у частині розміщення, погашення, викупу, конвертації і повторного їх продажу. Крім того, ці норми не поширюються на операції з корпоративними правами, фінансовий результат яких розраховується за правилами бухгалтерського обліку, а також на операції з купівлі-продажу цінних паперів із зобов'язанням їх зворотного продажу і на операції з деривативами.

Операції з конвертації цінних паперів, згідно із законопроектом, не оподатковуються.

Первинними документами підтвердження доходів і витрат з операцій з цінними паперами і деривативами вважаються оригінали біржових звітів (для торговців цінними паперами – учасників фондових бірж), торгові звіти, що формуються на основі біржових відповідей і договорів з торговцями (для платників податків і клієнтів торговців цінними паперами).