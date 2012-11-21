Краматорський ЗСК сконцентрував 96,96% акцій Краматорського ЗМК

"Краматорський завод сталевих конструкцій" (КЗСК) сконцентрував 96,9611% акцій «Краматорського заводу металоконструкцій» (КЗМК). Про це повідомляється у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з інформацією, фізособи, які раніше володіли пакетами акцій по 23,12%, 22,65%, 14,19% і 13,8%, станом на 15 листопада 2012 зазначеними частками не володіють.

Довідка УНІАН. ТОВ "Краматорський завод сталевих конструкцій" створено 6 листопада 2012 року.

«Краматорський завод металоконструкцій» заснований у 1965 р. і спеціалізується на виготовленні будівельних металоконструкцій для об'єктів промислового і цивільного будівництва.