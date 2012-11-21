Настрої на ринках акцій зараз скоріше негативні - експерт

Настрої на ринках акцій у цей час скоріше негативні.

Так оцінив ситуацію, що утворилась на світових біржах, аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

На його думку, «вчорашнє зростання на фондових ринках, яке з тріском провалилося, яскраво говорить про те, що дуже важко чекати на продовження зростання акцій найближчими днями. Особливо за умови наближення тривалих ринкових вихідних у Сполучених Штатах і очікування публікації попередніх значень європейських індексів PMI».

Як відзначив аналітик, після майже 12 годин переговорів питання виділення коштів Греції все ще залишається відкритим. Він наголосив, що «це не загрожує дефолтом, однак може загрожувати втратою впевненості в єврочиновниках з боку інвесторів, особливо зараз, коли ринок знову пильно стежить за тим, щоб чиновники не скоювали економічних помилок з обох сторін Атлантики». Очікується, що переговори відновлять в понеділок, 26 листопада. Також неформальні переговори з великою ймовірністю проходитимуть у четвер і п'ятницю в рамках дводенного евросамміта.

За словами П.Ілляшенко, «в умовах такої невизначеності для короткострокових гравців дуже важливо розуміти настрій ринку. Один з варіантів, як відстежувати настрої, - стежити за динамікою акцій Apple».