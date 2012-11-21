НКЦПФР призупинила операції з цінними паперами FOREX MMCIS group

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на своєму черговому засіданні 20 листопада ц.р. ухвалила рішення про призупинення клірингу, укладання договорів купівлі-продажу, внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів працюючого на ринку Forex дилінгового центру ПАТ "Форекс Емемсіс Груп" (FOREX MMCIS group), а також компанії ВАТ «Інтернет Глобал Текнолоджі».

Як повідомили в прес-службі комісії, дане рішення регулятора передбачає призупинення операцій з цінними паперами емітентів на термін 12 місяців.

За словами члена НКЦПФР Сергія Воропаєва, дане рішення було прийнято "у зв'язку з ознаками маніпулювання цінними паперами, виявленими комісією".

До прикладу, за словами члена комісії, "регулятор визначив значне підвищення вартості акцій, випущених FOREX MMCIS group - їх ринкова вартість становить 418 грн, тоді як номінальна вартість - всього 0,5 грн".

"Таким чином, ми бачимо збільшення вартості цінного паперу аж на 83 500%. До того ж, факти маніпулювання даними цінними паперами підтверджує висновок біржі ПФТС, нещодавно отриманий комісією», - додав С.Воропаєв.

За його словами, дані рішення були ухвалені, враховуючи матеріали, отримані регулятором в процесі комплексного вивчення діяльності компанії «ММСІС - Інвестментс». «Головна мета таких кроків - недопущення шахрайства та нанесення шкоди вітчизняним інвесторам», - додав С.Воропаєв.

Нагадаємо, НКЦПФР проводить комплексну перевірку інвестиційного фонду ТОВ «ММСІС Інвестментс», до складу якого входить FOREX MMCIS group, на предмет здійснення професійної діяльності, маніпулювання на ринку цінних паперів, а також фінансового моніторингу.