Індекс Української біржі у середу виріс на 1,54%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 21 листопада, підвищився на 1,54% - до 862,26 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 59,4 млн грн, з них на фондовому ринку - 24 млн грн, на строковому ринку - 35 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери Алчевського меткомбінату (+3,56%), "Азовсталі" (+3,38%), Авдіївського коксохіму (+3,05%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,09% - до 317,61 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 263,7 млн грн, при цьому на торги акціями припало 185 млн грн, ОВДП - 77,7 млн ​​грн.