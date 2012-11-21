Український ринок акцій у середу пішов за європейськими біржами - експерт

Український ринок акцій у середу, 21 листопада, пішов за європейськими біржами.

Про це сказав у коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр Кушнарьов.

За його словами, «торги на українському фондовому ринку в середу, 21 листопада, проходили в мінливому ключі. Після початкового зниження низка індексів Старого Світу змогли вибратися на позитивну територію. За ними пішов і український ринок».

О.Кушнарьов повідомив, що на старті торгів у середу ініціативою на ринку заволоділи продавці. Песимізм гравців був викликаний безрезультатно завершеною зустріччю міністрів фінансів країн єврозони напередодні, на якій обговорювалося питання про виділення Греції чергового кредитного траншу. У числі основних причин того, що рішення про допомогу не було затверджено, називаються розбіжності між чиновниками з ЄС і МВФ щодо стратегії скорочення грецького держборгу. Водночас відзначається, що учасникам зустрічі залишилося узгодити технічні деталі майбутньої угоди.

Як підкреслив аналітик, «наступне засідання щодо Греції призначено на понеділок, 26 листопада. Враховуючи попередній досвід проведення подібних зустрічей, інвестори вірять в те, що рішення про виділення допомоги все ж ухвалять».

За словами О.Кушнарьова, американська макростатистика, оприлюднена у другій половині дня, носила суперечливий характер. Число первинних заявок на допомогу з безробіття в США за минулий тиждень впало на 41 тис. до 410 тис., при цьому очікувалося зниження числа заявок на 29 тис. З початком ліквідації наслідків урагану «Сенді» дані щодо ринку праці починають нормалізуватися. Статистика з індексу споживчої довіри Мічиганського університету не дотягла до прогнозів: переглянуте значення індикатора за листопад становить 82,7 пункта проти раніше оголошених 84,9 пункта. При цьому очікувався перегляд показника з пониженням до 84,5 пункта.

Аналітик відзначив, що попри неоднозначність оголошених статданих індекс Української біржі зміг підрости на кілька пунктів до кінця сесії. За підсумками дня найбільше зростання серед блакитних фішок продемонстрував Алчевський МК (+3,56%). З гарним результатами завершили сесію і інші представники ГМК - «Азовсталь» і Авдіївський КХЗ, акції яких додали 3,38% і 3,05% відповідно. Краще ринку також виглядали папери «Райффайзен Банку Аваль» (+2,71%) і "Донбасенерго" (+2,48%). Втрати в першому ешелоні понесли акції «Укрсоцбанку» (-2,15%).

Як повідомляв УНІАН,індекс Української біржі у середу, 21 листопада, виріс на 1,54% - до 862,26 пункта. Загальний обсяг торгів становив 59,4 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,09% - до 317,61 пункта. Загальний обсяг торгів становив 263,7 млн грн

