Фонд держмайна звільнив гендиректора «Титану України». Посада залишається вакантною

Фонд державного майна України (АМКУ), який володіє 100% акцій підприємства «Державна холдингова компанія «Титан України», звільнив від виконання обов'язків генерального директора холдингу Олександра Нечаєва, який очолював компанію з 2010 р.

Про це повідомляється в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, посада генерального директора залишається вакантною. Виконувачем обов'язків гендиректора призначено Євгена Лапіна (з серпня 2007 по вересень 2010 рр.. був главою правління "Сумихімпрому", з 2010 р. - заступник гендиректора "Титан України" - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня п.р. головою наглядової ради державної холдингової компанії «Титан України» призначено директора департаменту взаємодії з підприємствами базових галузей Агентства держмайна України Віктора Козирєва.

У середині липня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про передачу 100% акцій ПАТ «ДХК «Титан України» Фонду державного майна для подальшого продажу акцій «ДАК «Титан», ПрАТ «Кримський титан» і ПАТ «Сумихімпром» та ліквідації держхолдингу.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України у лютому 2009 р. своєю постановою схвалив створення державної холдингової компанії «Титан України». Засновником компанії від імені держави виступило Міністерство промислової політики.

У статутний фонд створеного акціонерного товариства були передані державні пакети акцій у розмірі 100% ВАТ «Сумихімпром», ДАК «Титан», який здійснює корпоративне управління 50% +1 акція ЗАТ «Кримський титан», та Запорізького державного титано-магнієвого комбінату після перетворення його у відкрите акціонерне товариство.

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