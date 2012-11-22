Український ринок акцій поступово зростає на мізерних обсягах, свідченням чого стало вчорашнє досягнення індексом Української біржі найвищого рівня цього місяця у 862 пункти. Про це йдеться в аналітичному звіті компанії з управління активами "Кінто", який має УНІАН.

Як зазначили в "Кінто", основний приріст індексу забезпечили акції металургійних комбінатів - "Азовсталі" і Алчевського меткомбінату, а також Авдіївського КХЗ. Банки завершили вчорашню торговельну сесію різноспрямовано, причому така тенденція спостерігається вже не перший день. "Укрсоцбанк" пробив позначку в 0,13 грн вниз, проте до кінця дня частково відіграв втрати. "Важковагові акції "Мотор Січі" та "Центренерго" поки що не підтримують ні биків, ні ведмедів, торгуючись у нейтральній зоні останні 5-7 сесій", - повідомили у "Кінто".

Як зазначили в компанії, попереднє значення індексу промислової активності в Китаї від HSBC-PMI вперше за останній рік показало зростання вище позначки 50. "Поки що гіпотеза про прискорення економіки Китаю в четвертому кварталі підтверджується, і це, безсумнівно, повинно позитивно впливати на сировинні ринки та ринки акцій країн, що розвиваються", - повідомили у "Кінто".

У компанії також відзначили, що сьогодні США святкує День подяки, тому торги на більшості ринків будуть неактивними і сьогодні, і завтра.

Нагадаємо, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 21 листопада, підвищився на 1,54% - до 862,26 пункта. Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 59,4 млн грн, з них на фондовому ринку - 24 млн грн.