Фонд держмайна 18 грудня виставить на продаж 9,64% акцій ЧСЗ

Фонд державного майна України (ФДМУ) виставить на продаж 18 грудня ц.р. на "Українській біржі" 9,64% пакет акцій Чорноморського суднобудівного заводу, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Початкова ціна виставленого на продаж 9,64% пакета становитиме 34 млн 300 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, «Смарт-холдинг», підконтрольний українському бізнесменові Вадиму Новинському, раніше сконцентрував 90,2516% пакет акцій ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» у чотирьох кіпрських компаніях.

Довідка УНІАН. Чорноморський суднобудівний завод (м. Миколаїв) - судноверф з найбільшим технічним потенціалом в Україні. Поточно-позиційне виробництво спеціалізоване для серійного виробництва суден дедвейтом до 9000 тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр оборони перевірив, як проходить будівництво першого українського корвета