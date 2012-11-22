ФДМУ 14 грудня виставить на біржі 13,25% акцій «Чернігівгазу»

Фонд державного майна України виставить на продаж 14 грудня ц.р. на фондовій біржі ПФТС 13,25% пакет акцій "Чернігівгаз".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Початкова ціна 13,25% пакета, що виставляється на продаж, становитиме 15 млн. 985 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Чернігівгаз» займається транспортуванням газу розподільчими трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Чернігівській області.

Номінальним тримачем 52,429% пакета акцій компанії є Всеукраїнський депозитарій цінних паперів, номінальним тримачем 38,25% акцій - Національний депозитарій України.

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