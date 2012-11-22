«Глобинський м'ясокомбінат» випустить облігації на 100 млн грн

«Глобинський м'ясокомбінат» (Глобине, Полтавська обл.) випустить 100 тис. іменних облігацій серії "В" номінальною вартістю 100 млн. грн. Про це йдеться в повідомленні компанії у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, відповідне рішення ухвалили 4 вересня ц.р. на зборах акціонерів компанії.

Розміщення облігацій здійснюватиметься через ПАТ "Фондова біржа ПФТС". Дата початку розміщення - 4 грудня 2012 року, завершення - 15 жовтня 2013 року.

Термін погашення цінних паперів - 28-29 листопада 2017 року.

Залучені від розміщення кошти компанія планує спрямувати на фінансування проекту зі збільшення виробничих потужностей. Зокрема, планується збільшити виробництво м'ясних напівфабрикатів, ковбасних виробів, а також збільшити потужності забійного цеху, логістичних та очисних споруд. Обсяг інвестицій у цей проект оцінюється у 140 млн грн.

Зокрема, 60 млн грн буде інвестовано в обладнання для цеху м'ясних напівфабрикатів, 30 млн грн - в обладнання для ковбасного цеху, 30 млн грн - у збільшення потужності забійного цеху до 240 голів свиней на годину, 10 млн грн - у придбання транспорту для доставки продукції, 10 млн грн - у реконструкцію очисних споруд для збільшення обсягів переробки стоків.

Нагадаємо, "Глобинський м'ясокомбінат" закінчив перше півріччя 2012 року з прибутком 6,436 млн грн.

Чистий дохід компанії у першому півріччі становив 559,1 млн грн.

Довідка УНІАН. Глобинський м'ясокомбінат заснований у 2001 році, є великим виробником ковбасних виробів, його продукція реалізується по всій території України. Комбінат входить до групи "Глобино" поряд з ВАТ "Глобинський маслозавод", ТОВ "Глобинський м'ясомолочний комплекс", ТОВ "Глобинський свинокомплекс" і ТОВ "Глобинський Райагробуд".

2011 підприємство закінчило з прибутком 5,4 млн грн.