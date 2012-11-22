Кабмін ухвалив рішення про приватизацію 75% "Волиньобленерго" наприкінці року

Кабінет міністрів ухвалив рішення приватизувати державний пакет акцій ПАТ "Волиньобленерго" у розмірі 75% статутного фонду.

Згідно з розпорядженням Кабміну № 924-р від 21 листопада п.р., приватизаційний конкурс має відбутися до кінця цього року.

Номінальна вартість цього пакета становить 17 млн 897 тис. грн.

Довідка УНІАН. У цей час 75% «Волиньобленерго» передано до статутного фонду Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України", 21,19% акцій належить кіпрській Garensia Enterprises Limited, яку контролює російський бізнесмен Костянтин Григоришин.

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