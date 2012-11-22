Україна виплатила 32,9 млн дол. за єврооблігаціями 2006 року

Міністерство фінансів України здійснило своєчасно і в повному обсязі черговий купонний платіж у розмірі 32,9 млн дол. за єврооблігаціями, випущеними в 2006 році. Про це повідомляється на сайті відомства.

Папери були випущені на суму 1 млрд дол. під 6,58% річних із терміном погашення в 2016 році.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня Україна розмістила 10-річні єврооблігації на загальну суму 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних.

У середині листопада ц.р. Мінфін здійснив виплату 23,625 млн дол. купонного доходу за 10-річними облігаціями зовнішньої державної позики 2007 року.

Згідно з даними Державного казначейства України, витрати з обслуговування державного боргу із загального фонду держбюджету за січень-листопад 2012 року, станом на 19 листопада 2012 р., становили 20,665 млрд грн (за внутрішнім держборгом - 14,804 млрд грн, за зовнішнім - 5,861 млрд грн). До того ж витрати на погашення становили 57,618 млрд грн (зокрема за внутрішнім держборгом - 29,941 млрд грн, за зовнішнім - 27,677 млрд грн).

Надходження від державних запозичень щомісячним розписом фінансування загального фонду державного бюджету України на січень-листопад 2012 року передбачено у розмірі 86,802 млрд грн, станом на 19 листопада 2012 р. до державного бюджету надійшло 90,961 млрд грн (зокрема за внутрішніми державними запозиченнями - 61,186 млрд грн, за зовнішніми - 28,775 млрд грн).