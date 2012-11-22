ВР і "Роснафта" підписали остаточний договір купівлі-продажу 50% в ТНК-ВР

Британська нафтогазова компанія British Petroleum і державна нафтова компанія РФ «Роснафта» підписали остаточний договір купівлі-продажу 50% частки британської компанії в ТНК-ВР.

Про це йдеться в повідомленні британської компанії British Petroleum.

Згідно з повідомленням, цей договір підписали після того, як держава схвалила угоду з продажу британської компанії 5,66% акцій «Роснафти» за 4,8 млрд дол. у власника державних акцій компанії «Роснафтогаз».

«Кінцевим результатом усієї угоди буде те, що BP отримає 12,3 млрд дол. готівкою і придбає 18,5% акцій «Роснафти» за свою частку в ТНК-ВР», - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, найбільша російська нафтова компанія «Роснафта» раніше офіційно представила британській ВР свою пропозицію щодо викупу 50% акцій ТНК-BP за 28 мільярдів доларів з оплатою грошима і акціями. Також власник другої половини ТНК-ВР - консорціум AAR також уже дав попередню згоду на продаж своєї частки за 17 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 28 мільярдів доларів).

«Роснафта», у разі купівлі 50% ТНК-ВР, увійде до топ-10 світових нафтогазових гігантів, у разі купівлі 100% - до топ-5.

У цей час по 50% ТНК-ВР належать британській ВР і російському консорціуму AAR (25% - "Альфа-груп" Михайла Фрідмана, по 12,5% - "Ренова" Віктора Вексельберга і Access Industries Леонарда Блаватника).

Бізнес-групи ТНК-ВР в Україні представлений наступними ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» - керуючий центр, оптова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; Приватне АТ «ЛИНІК» (Лисичанський НПЗ) - переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів; СП ТОВ «Кершер» - роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу автозаправних станцій, управління автозаправними комплексами (АЗК).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Інвестиції "Роснафти" у проекти оцінюються в 30% російського ВВП