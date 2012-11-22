Індекс Української біржі в четвер виріс на 0,86%, ПФТС - на 0,26%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 22 листопада, підвищився на 0,86% - до 869,70 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 51,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 17,3 млн грн, на строковому ринку - 34,5 млн грн.

Лідерами підвищення серед акцій, що найбільш активно торгуються, стали цінні папери "Донбасенерго" (+3,56%), Авдіївського коксохіму (+3,08%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,26% - до 318,45 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 89,7 млн грн.