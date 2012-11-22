Гендиректор «АрселорМіттал Кривий Ріг» спростував чутки про можливий продаж меткомбінату

Генеральний директор одного з найбільших українських виробників металопродукції «АрселорМіттал Кривий Ріг» Артем Поляков назвав «абсолютно безпідставними» чутки про можливий продаж меткомбінату материнською групою «ArcelorMittal».

«Можу лише ще раз повторити, посилаючись на офіційну заяву компанії «АрселорМіттал» і слова члена правління групи Гонзало Уркихо і члена правління Групи Судхіра Махешвара: ці чутки не відповідають дійсності і є абсолютно безпідставними», - повідомив А.Поляков в інтерв'ю, опублікованому корпоративної газетою «Металург».

Гендиректор комбінату при цьому визнав, що нова хвиля економічної кризи боляче вдарила по металургійним комбінатам і порушила баланс попиту і пропозиції на світовому ринку.

Надлишок виробничих потужностей і падіння попиту призвели до того, що за підсумками третього кварталу група «ArcelorMittal» отримав чисті збитки у розмірі 709 млн дол.

«Так що очікувати, що компанія зможе знову вирішити наші фінансові проблеми, не доводиться. У цьому ключова відмінність цієї хвилі кризи від кризи 2008-2009 років», - сказав А.Поляков.

«Тепер ми всією групою зустрічаємо удар в обличчя і перерозподіл резервів у межах групи вже неможливий. Благополуччя нашого підприємства зараз залежить від того, наскільки ми самі зуміємо «згрупуватися» і рішуче скоротити наші витрати», - додав він.

У переліку першочергових завдань, що стоять перед комбінатом під час кризи, гендиректор назвав збереження щорічного випуску готового прокату на рівні 5,7 млн ​​тонн, що передбачає утримання щомісячного випуску прокату в обсязі близько 480 тис. тонн.

Другим пріоритетом гендиректор назвав зниження меткомбінатом протягом найближчих п'яти років собівартості продукції на 20%.

«Поточна ситуація показує, що повністю уникнути скорочень на підприємстві навряд чи вдасться», - визнав А.Поляков, не конкретизувавши до того ж плани щодо скорочень на 2013 рік.

Як повідомляв УНІАН, українські інвестиційні експерти також вважають малоймовірною можливість продажу власником найбільшої металургійної компанії у світі «ArcelorMittal» Лакшмі Мітталом українського активу групи.

Раніше в європейській пресі з'явилася інформація про плани «ArcelorMittal» позбавитися від свого заводу Florange в Лотарингії. Такий крок пояснювався фінансовими проблемами корпорації, борг якої перевищив 22 млрд дол. Преса також зазначила факт продажу групою низки інших активів. У зв'язку з цим з'явилися припущення про можливий продаж материнською компанією заводу «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Довідка УНІАН. У 2004 році бізнесмени Рінат Ахметов і Віктор Пінчук, створивши Інвестиційно-металургійний союз (ІМС), купили на приватизаційному конкурсі 93,02% акцій ВАТ «Криворіжсталь» за 4260 млн гривень (близько 800 млн дол.).

Однак, на початку 2005 року прокуратура оголосила про необхідність перегляду умов антиконкурентної приватизації «Криворіжсталі», після чого пройшла низка судових розглядів у різних інстанціях, і Верховний суд у підсумку скасував результати конкурсу.

Під час повторного приватизаційного конкурсу в жовтні 2005 року комбінат за 24,2 млрд гривень (4,8 млрд дол.) придбала відома металургійна компанія Mittal Steel, після чого меткомбінат був перейменований в «MittalSteel Кривий Ріг», а потім у «ArcelorMittal Кривий Ріг».

І Віктор Пінчук, і Рінат Ахметов після реприватизації заявили про намір оскаржити в міжнародних судах рішення українських судів.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (так з 2006 року називається ВАТ "Криворіжсталь") є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки. Чистий прибуток ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за підсумками 2011 року збільшився відносно 2010 року на 77% - до 2,1 млрд грн.

За підсумками 2011 року цей комбінат виробив 4937000 тонн металопрокату, що на 8,6% менше, ніж за 2010 рік. Виплавка сталі при цьому скоротилася на 7% - до 5702000 тонн.

Чистий прибуток «АрселорМіттал Кривий Ріг» за підсумками 2011 року збільшилася відносно 2010 року на 77% - до 2,1 млрд грн.

Компанія ArcelorMittal заснована в 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor і індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу. Після злиття виробничі потужності компанії становили 120 млн тонн на рік.

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