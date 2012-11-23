Інвестори проігнорували зниження ділової активності в єврозоні - експерти

Інвестори на фондових біржах у четвер, 22 листопада, проігнорували зниження ділової активності (PMI) у єврозоні.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхніми словами, економіка єврозони стоїть на порозі слабкішого кварталу з початку 2009 року - у листопаді компанії продовжували фіксувати скорочення замовлень. Водночас попередні PMI США і Китаю продемонстрували зростання, після чого європейські індекси в четвер зросли. Можливо, приводом для їхнього росту також стали очікування виділення Греції чергового траншу кредиту.

Аналітики повідомляють, що сьогодні в Німеччині вийде показник ділових очікувань (Ifo, консенсус-прогноз 99,5 пунткта), тоді як у Франції аналогічний показник INSEE зріс до 88 пунктів проти очікуваних 87. У США сьогодні буде торгуватися ринок облігації.

Як відзначають аналітики, індекс UX у четвер продемонстрував чергове підвищення. Із семи останніх торгових сесій зниження зафіксовано лише один раз. З індексних фішок знизилися лише банки, тоді як у лідери зростання вийшли Aвдієвський КХЗ (+3%) і "Донбасенерго" (+3,5%).

Серед внутрішніх макроновостей четверга аналітики виділили публікацію Нацбанком індексу базових галузей (ІВБГ) України. За 10 місяців п.р. зафіксовано його зниження на 1,3%. Індекс не включає сферу послуг, тому його не можна використовувати для прогнозування ВВП. З урахуванням сфери послуг, яка зросла на 10% у річному вираженні, приріст реального ВВП залишився на позитивному рівні.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 22 листопада, зріс на 0,86% - до 869,70 пункта. Загальний обсяг торгів становив 51,8 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,26% - до 318,45 пункта. Загальний обсяг торгів становив 89,7 млн грн.