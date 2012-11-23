Перші конкурси на концесію морпортів можуть оголосити через півроку

Перші конкурси із залучення концесіонерів морських портів можуть оголосити через 6 місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив заступник міністра інфраструктури Дмитро Демидович.

Він зазначив, що на сьогодні Міністерство інфраструктури України розглядає пропозиції та програми розвитку кожного з 18 державних морських портів. До того, за його словами, першими на конкурс із залучення концесіонерів виставлятимуться порти, які першими представлять стратегію свого розвитку.

Д.Демидович також повідомив, що очікувана сума концесійних платежів державних морських портів України може становити 600 млн грн на рік, тоді як за підсумками 2011 року надходження до бюджету від портової галузі становили 460 млн. грн.

Заступник міністра зазначив, що всі українські морські торгові порти будуть цікавими для концесіонерів. Зокрема, концесія буде цікавою великим українським товаровиробникам – підприємствам гірничо-металургійного комплексу, сільськогосподарським холдингам, виробникам хімічної продукції.

Крім того, Д.Демидович повідомив, що держпідприємство «Адміністрація морських портів», на баланс якого буде передано стратегічне майно портів (акваторія, причальні стінки тощо) запрацює до червня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня ц.р. Кабінет міністрів ухвалив постанову № 1055, якою розширив перелік об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію, і заніс до нього всі 18 державних морських торговельних портів України.

Згідно з постановою, до переліку переданих у концесію об'єктів внесено майно та цілісні майнові комплекси держпідприємств «Одеський морський торговельний порт», «Миколаївський морський торговельний порт», Іллічівський морський торговельний порт, Морський торговельний порт «Південний», Маріупольський морський торговельний порт, Севастопольський морський торговельний порт, Херсонський морський торговельний порт, Керченський морський торговельний порт, Феодосійський морський торговельний порт, Ялтинський морський торговельний порт, Бердянський морський торговельний порт, Білгород-Дністровський морський торговельний порт, Євпаторійський морський торговельний порт, Ізмаїльський морський торговельний порт, спеціалізований морський порт «Октябрьск», Ренійський морський торговельний порт, Скадовський морський торговельний порт і морський торговельний порт «Усть-Дунайськ».

До того, згідно з нещодавно ухваленим Законом «Про морські порти України», портова акваторія, засоби навігаційного обладнання та інші об'єкти навігаційно-гідрографічного забезпечення морських шляхів, системи управління рухом суден, інші стратегічні об'єкти портової інфраструктури не підлягають передачі в концесію.

Рішення про надання концесії ухвалюється Міністерством інфраструктури України винятково за результатами проведення концесійного конкурсу.

За умов конкурсів мають входити зобов'язання з боку концесіонера, зокрема, щодо виконання зобов'язань зазначених в постанові державних підприємств (зокрема за отриманими кредитами), які безпосередньо пов'язані з активами, переданими в концесію, та порядок передачі концесіонеру таких зобов'язань.

За даними Мінінфраструктури, зношеність інфраструктури українських морських портів становить 60-90%, а портова галузь України потребує залучення близько 25 млрд грн інвестицій.