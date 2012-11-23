150 млн дол. інвестицій для «Борисполя» можна залучити шляхом концесії - Мінінфраструктури

Для комплексного завершення будівництва аеропорту «Бориспіль» необхідні інвестиції у розмірі 150 млн доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник міністра інфраструктури Дмитро Демидович.

«Для комплексного завершення будівництва аеропорту і його роботи потрібно ще 150 млн доларів», - сказав він.

За словами Д.Демидовича, залучити такі інвестиції можна шляхом передачі аеропорту в концесію.

«Це - правильний напрям для розвитку аеропорту «Бориспіль», оскільки він має високу кредитну заборгованість у розмірі близько 700 млн доларів. За ці кошти збудовали новий термінальний комплекс», - сказав він.

До того Д.Демидович зазначив, що на сьогодні Міністерство інфраструктури України не бачить перспектив для будівництва концесійних автомобільних доріг.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді поточного року Комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендував парламенту взяти за основу проект закону, яким визначається, що аеропорт "Бориспіль" не належить до об'єктів, які можуть передаватися у концесію.

Відповідним законопроектом № 11126 пропонується виключити аеропорт з переліку об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, але які можуть бути корпоратизовані, а також внести аеропорт до переліку об'єктів права державної власності, які не підлягають приватизації.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2012 року Міністерство інфраструктури повідомило про ухвалення Кабміном постанови, якою аеропорт «Бориспіль» вноситься до переліку об'єктів права держвласності, які можуть передаватися у концесію.

За інформацією Мінінфраструктури, концесія міжнародного аеропорту «Бориспіль» дозволила б перетворити аеропорт на міжнародний хаб (аеропорт, який використовується авіакомпанією або альянсом авіакомпаній як пункт пересадки пасажирів і має високий відсоток стикувальних рейсів - УНІАН).

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у січні-жовтні 2012 року обслужив 7,392 млн пасажирів, що на 7% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

У 2011 році аеропорт «Бориспіль» збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн осіб.

Термінальний комплекс «D» аеропорту «Бориспіль» є найбільшим в Україні. Його площа становить 107 тис. кв. м, пропускна спроможність - 15 млн пасажирів на рік.

Комплекс оснащений 11 стаціонарними аеромостами, які дозволяють приймати 6 великих (класу «Боїнг-747») і 5 невеликих (класу «Боїнг-737») літаків.