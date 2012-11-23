На українському ринку акцій у п'ятницю спостерігається зниження

На українському ринку акцій у п'ятницю, 23 листопада, спостерігається зниження.

Як повідомляє сайт Української біржі, індекс UX станом на 13:04 знизився на 0,60% - до 864,46 пункта. До того обсяги торгів залишаються незначними - загальний обсяг угод на фондовому ринку становив усього 7 млн грн.

На ринках акцій Європи в п'ятницю спостерігалося переважно підняття. Так, британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,15%, німецький DAX підвищився на 0,03%, французький CAC-40 знизився на 0,10%.

Як повідомляє Reuters, інвестори роблять ставки на те, що в понеділок міжнародні кредитори нарешті домовляться про спосіб скорочення боргів Греції, що дозволить їм перевести їй чергову порцію коштів з програми допомоги.