Київ наступного тижня розпочне розміщення муніципальних облігацій на 2 млрд грн

Київська міська державна адміністрація планує розпочати розміщення облігацій внутрішньої позики на суму 2 млрд грн на початку наступного тижня. Про це УНІАН повідомила прес-секретар заступника голови КМДА Руслана Крамаренка Олеся Остафієва.

«У грудні заплановано погашення платежів за евробондами, випущених у 2007 році. З цією метою на минулій сесії Київради ухвалили рішення про випуск облігацій внутрішньої позики на 2 млрд грн. Первинне розміщення розпочнеться найближчими днями – на початку наступного тижня», - сказала О.Остафієва.

За її словами, дохідність облігацій становить близько 15-25%.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада 2012 року Київрада дозволила здійснити внутрішні запозичення на 2 млрд грн шляхом випуску трирічних облігацій.