УАІБ: через податок на фондовому ринку можуть з'явитися оптимізаційні податкові майданчики

У результаті запровадження особливого податку на операції з цінними паперами та деривативами в Україні виникає ймовірність створення оптимізаційних податкових фондових майданчиків - фондових бірж.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) з посиланням на голову ради асоціації Дмитра Леонова.

"Створюється бізнес з оптимізації сплати особливого податку на операції з цінними паперами, який піде не в бюджет, а осяде на цих майданчиках", - зазначив голова ради УАІБ. За його словами, через зменшення ставки податку на операції з цінними паперами, які можуть обертатися на біржі, вони будуть примусово загнані на фондові біржі «податковим батогом». Водночас, за словами Д.Леонова, залишається частина цінних паперів, які, згідно із законодавством, не можуть обертатися на фондовій біржі (векселі, акції ЗАТ і ПАТ). Операції з ними підпадають під оподаткування особливим податком за ставкою 3%. Таке ж податкове навантаження, за словами голови ради УАІБ, ляже на все проектне інвестування в Україну, яке, як правило, не оформлено біржовими цінними паперами. Експерт також зазначив, податок, що запроваджується, фактично не є акцизом, його скоріше можна розглядати як особливий податок з продажу цінних паперів.

Нагадаємо, Верховна Рада 20 листопада п.р. ухвалила в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо подальшого вдосконалення адміністрування податків і зборів». Відповідно до цього законопроекту, зокрема, пропонується запровадити особливий податок на операції з відчуження цінних паперів і операції з деривативами. Так, зокрема, для операцій, проведених на фондовій біржі, ставка податку встановлена ​​на рівні 0%, для цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі, але операції з якими здійснені на позабіржовому ринку, - 0,1% і для позабіржових угод - 3 %. Проти цих ініціатив виступила низка представників діючих на фондовому ринку суб'єктів, а також профільних організацій.