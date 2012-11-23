НКЦПФР внесла зміни в правила роботи фондових бірж

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) підготувала проект Положення про функціонування фондових бірж.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі комісії.

Як наголошується в проекті положення, фондова біржа зобов'язана буде розраховувати і публікувати на своєму сайті біржовий фондовий індекс, який визначається кожного торгового дня. Цінні папери та інші фінансові інструменти, оборот яких здійснюється на фондовій біржі, можуть перебувати у біржовому списку цієї біржі не більше 60 календарних днів без проведення за ними біржових торгів.

Також підвищені вимоги до біржового обороту. Для акцій і облігацій з першого рівня лістинга середньомісячний обсяг торгів протягом останніх шести місяців має становити 10 млн грн і 5 млн грн відповідно, для цінних паперів інститутів спільного інвестування - 500 тис. грн, для муніципальних облігацій - 1 млн грн. Вимоги до цінних паперів у другому рівні лістинга залишилися незмінними: 250 тис., 150 тис., 50 тис., 100 тис. грн.

У разі зміни поточної ціни цінного паперу від ціни закриття попереднього торгового дня не менш ніж на 20% протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеного зміни біржові торги даного цінного паперу зупиняються на 1 годину. У разі, якщо після поновлення торгів відбувається зміна поточної ціни цінного паперу від ціни закриття попереднього торгового дня не менш ніж на 30% протягом 10 хвилин поспіль з моменту фіксації зазначеного зміни, біржові торги даним папером зупиняються до закінчення торгового дня.

Фондова біржа у разі зупинення торгівлі цінними паперами, зміна ціни яких перевищує граничні значення, може зупинити торгівлю іншими цінними паперами цього емітента та цінними паперами інших емітентів аналогічної або споріднених галузей за погодженням з державним представником на фондовій біржі.

НКЦПФР також прописала вимоги до лістинга в Україні іноземних цінних паперів. Зокрема, для того щоб перебувати у другому рівні лістинга фондової біржі, емітентам необхідно буде надати підтвердження допуску цінних паперів компанії-нерезидента до обороту в Україні та перебування в лістинга іноземної фондової біржі, що знаходиться в затвердженому НКЦБФР переліку. Для того щоб перебувати у другому рівні лістинга, крім усього перерахованого, емітенту також необхідно перебувати в основному рівні лістинга іноземної біржі тощо.