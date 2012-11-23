Індекс Української біржі знизився на 0,45%, індекс ПФТС - на 0,64%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 23 листопада, знизився на 0,45% - до 865,80 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 49,4 млн грн, з них на фондовому ринку - 21,9 млн грн, на строковому ринку - 27,5 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери Алчевського меткомбінату (-1,62%), підвищення - «Азовсталі» (+2,22%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 0,64% - до 316,41 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 63,7 млн грн.